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Даниил Медведев описал теннис, процитировав стендап-комика

Даниил Медведев описал теннис, процитировав стендап-комика
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Чемпион US Open – 2021, российский теннисист Даниил Медведев забавно описал свой вид спорта.

— Как бы ты описал теннис тому, кто никогда в него не играл? Одной фразой.
— Я бы сказал «странный». И могу объяснить почему. Не так давно я увидел, как один стендап-комик рассказывал, как он впервые играл в теннис с другом. Мол, его друг выиграл первый розыгрыш, говорит: «Счёт 15:0». А комик: «Что? Уже, так быстро?» Потом он выигрывает ещё один розыгрыш, говорит: «30:0». И стендапер такой: «Да, я понял, как это работает». Друг выигрывает третий розыгрыш, стендапер говорит: «45:0?», а друг ему: «Нет, 40:0». А в следующем розыгрыше – 1:0. Так что да, странно, для тех, кто не знает теннис, но, если попробуешь, понимаешь, как это весело», — сказал Медведев в эфире Overtime Tennis.

Предположительно, Медведев сослался на отрывок из выступления известного белорусского стендап-комика Ивана Усовича.

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