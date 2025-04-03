Эмма Наварро переиграла Эшлин Крюгер в третьем круге турнира в Чарльстоне
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11-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро сумела обыграть соотечественницу Эшлин Крюгер в поединке третьего круга турнира в Чарльстоне (США). Наварро победила со счётом 4:6, 6:4, 6:2.
Чарльстон. 3-й круг
03 апреля 2025, четверг. 19:50 МСК
34
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|2
|
|6
|6
11
Эмма Наварро
Э. Наварро
Матч продолжался 2 часа 8 минут. За это время Наварро реализовала 6 брейк-пойнтов из 11, выполнила две подачи навылет и допустила четыре двойные ошибки. Крюгер допустила семь двойных ошибки, выполнила два эйса и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 возможных.
В следующем раунде соревнований 34-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро сразится с 16-м номером мирового рейтинга соотечественницей Амандой Анисимовой.
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