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Эмма Наварро переиграла Эшлин Крюгер в третьем круге турнира в Чарльстоне

Эмма Наварро переиграла Эшлин Крюгер в третьем круге турнира в Чарльстоне
Эмма Наварро
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11-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро сумела обыграть соотечественницу Эшлин Крюгер в поединке третьего круга турнира в Чарльстоне (США). Наварро победила со счётом 4:6, 6:4, 6:2.

Чарльстон. 3-й круг
03 апреля 2025, четверг. 19:50 МСК
Эшлин Крюгер
34
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 2
4 		6 6
         
Эмма Наварро
11
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

Матч продолжался 2 часа 8 минут. За это время Наварро реализовала 6 брейк-пойнтов из 11, выполнила две подачи навылет и допустила четыре двойные ошибки. Крюгер допустила семь двойных ошибки, выполнила два эйса и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 возможных.

В следующем раунде соревнований 34-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро сразится с 16-м номером мирового рейтинга соотечественницей Амандой Анисимовой.

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