Эмма Наварро переиграла Эшлин Крюгер в третьем круге турнира в Чарльстоне

11-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро сумела обыграть соотечественницу Эшлин Крюгер в поединке третьего круга турнира в Чарльстоне (США). Наварро победила со счётом 4:6, 6:4, 6:2.

Матч продолжался 2 часа 8 минут. За это время Наварро реализовала 6 брейк-пойнтов из 11, выполнила две подачи навылет и допустила четыре двойные ошибки. Крюгер допустила семь двойных ошибки, выполнила два эйса и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 возможных.

В следующем раунде соревнований 34-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро сразится с 16-м номером мирового рейтинга соотечественницей Амандой Анисимовой.