Жиль Симон высказался о шансах Новака Джоковича завоевать 25-й титул «Большого шлема»

Бывший тренер российского теннисиста Даниила Медведева, экс шестая ракетка мира француз Жиль Симон оценил шансы 37-летнего Новака Джоковича победить на турнире серии «Большого шлема».

«Посмотрим, что он сделает. Ему нужно немного везения. Это то, что он, возможно, начинает понимать, ведь Новак иногда проводит ту же самую подготовку, что и раньше. Всё, что зависит от него — делается, но, когда ты становишься старше, тело не реагирует на твои старания.

«Он будет готовиться к турниру «Большого шлема» и, очевидно, хочет выиграть его. Посмотрим, получится ли у него, но это пять сетов, две недели. Всё не как на Олимпиаде, где было три сета и одна неделя», — приводит слова Симона Tennis 365.