Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниэль Коллинз вышла в 1/4 финала турнира в Чарльстоне, обыграв Елену Остапенко

Даниэль Коллинз вышла в 1/4 финала турнира в Чарльстоне, обыграв Елену Остапенко
Даниэль Коллинз
Комментарии

22-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз оказалась сильнее латвийской теннисистки 25-й ракетки мира Елены Остапенко в матче третьего круга турнира в Чарльстоне (США). Американка победила со счётом 7:5, 6:3.

Чарльстон. 3-й круг
03 апреля 2025, четверг. 20:25 МСК
Елена Остапенко
25
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Даниэль Коллинз
22
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз

Матч продолжался 1 час 42 минуты. За это время Коллинз реализовала 5 брейк-пойнтов из 10, выполнила три подачи навылет и допустила четыре двойные ошибки. Остапенко допустила четыре двойные ошибки, выполнила три эйса и реализовала три брейк-пойнта из семи возможных.

В следующем раунде соревнований американская теннисистка Даниэль Коллинз сыграет с сильнейшей в противостоянии между соотечественницей Джессикой Пегулой и австралийкой Айлой Томлянович. Эта встреча также пройдёт 3 апреля.

Календарь турнира в Чарльстоне
Сетка турнира в Чарльстоне
Материалы по теме
Аманда Анисимова обыграла Юлию Путинцеву и вышла в 1/4 финала турнира в Чарльстоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android