Даниэль Коллинз вышла в 1/4 финала турнира в Чарльстоне, обыграв Елену Остапенко

22-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз оказалась сильнее латвийской теннисистки 25-й ракетки мира Елены Остапенко в матче третьего круга турнира в Чарльстоне (США). Американка победила со счётом 7:5, 6:3.

Матч продолжался 1 час 42 минуты. За это время Коллинз реализовала 5 брейк-пойнтов из 10, выполнила три подачи навылет и допустила четыре двойные ошибки. Остапенко допустила четыре двойные ошибки, выполнила три эйса и реализовала три брейк-пойнта из семи возможных.

В следующем раунде соревнований американская теннисистка Даниэль Коллинз сыграет с сильнейшей в противостоянии между соотечественницей Джессикой Пегулой и австралийкой Айлой Томлянович. Эта встреча также пройдёт 3 апреля.