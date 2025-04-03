Даниэль Коллинз вышла в 1/4 финала турнира в Чарльстоне, обыграв Елену Остапенко
Поделиться
22-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз оказалась сильнее латвийской теннисистки 25-й ракетки мира Елены Остапенко в матче третьего круга турнира в Чарльстоне (США). Американка победила со счётом 7:5, 6:3.
Чарльстон. 3-й круг
03 апреля 2025, четверг. 20:25 МСК
25
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
22
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Матч продолжался 1 час 42 минуты. За это время Коллинз реализовала 5 брейк-пойнтов из 10, выполнила три подачи навылет и допустила четыре двойные ошибки. Остапенко допустила четыре двойные ошибки, выполнила три эйса и реализовала три брейк-пойнта из семи возможных.
В следующем раунде соревнований американская теннисистка Даниэль Коллинз сыграет с сильнейшей в противостоянии между соотечественницей Джессикой Пегулой и австралийкой Айлой Томлянович. Эта встреча также пройдёт 3 апреля.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 апреля 2025
-
23:22
-
23:03
-
22:27
-
22:05
-
21:54
-
21:38
-
21:02
-
20:44
-
20:39
-
20:03
-
19:57
-
19:36
-
19:31
-
19:25
-
18:59
-
18:43
-
18:30
-
18:20
-
17:56
-
17:35
-
17:32
-
17:23
-
17:16
-
16:41
-
16:00
-
15:42
-
15:30
-
14:46
-
14:10
-
14:00
-
13:42
-
13:18
-
12:52
-
12:41
-
12:29