«Это несправедливо». Каспер Рууд сравнил доходы теннисистов со спортсменами из НБА и НФЛ

Норвежский теннисист шестая ракетка мира Каспер Рууд высказался относительно темы увеличения призовых на турнирах «Большого шлема». Ранее стало известно, что 20 теннисистов ATP и WTA подписали письмо с требованием увеличить вознаграждения. Имена игроков не разглашаются.

«Как игрок я считаю, что это несправедливо. Если сравнить с другими крупными видами спорта — НФЛ (американский футбол), МЛБ (бейсбол), НБА (баскетбол), то их [игроков] доходы ближе к 50%. Я не думаю, что когда-нибудь будет 50/50, но если мы сможем приблизиться к этому значению… Каждый процентный пункт может помочь.

В последние годы на турнирах «Большого шлема» турнир начинается на день раньше. Большинство организаторов принимают такие решения, даже не поговорив с игроками и не посоветовавшись с ними. Есть определённые вещи, которые сделали организаторы, и они заставили нас почувствовать, что пришло время для реакции. Пришло время просить о встрече и обсуждать некоторые вопросы», — приводит слова Рууда We love tennis.