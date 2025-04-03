Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это несправедливо». Каспер Рууд сравнил доходы теннисистов со спортсменами из НБА и НФЛ

«Это несправедливо». Каспер Рууд сравнил доходы теннисистов со спортсменами из НБА и НФЛ
Каспер Рууд
Аудио-версия:
Комментарии

Норвежский теннисист шестая ракетка мира Каспер Рууд высказался относительно темы увеличения призовых на турнирах «Большого шлема». Ранее стало известно, что 20 теннисистов ATP и WTA подписали письмо с требованием увеличить вознаграждения. Имена игроков не разглашаются.

«Как игрок я считаю, что это несправедливо. Если сравнить с другими крупными видами спорта — НФЛ (американский футбол), МЛБ (бейсбол), НБА (баскетбол), то их [игроков] доходы ближе к 50%. Я не думаю, что когда-нибудь будет 50/50, но если мы сможем приблизиться к этому значению… Каждый процентный пункт может помочь.

В последние годы на турнирах «Большого шлема» турнир начинается на день раньше. Большинство организаторов принимают такие решения, даже не поговорив с игроками и не посоветовавшись с ними. Есть определённые вещи, которые сделали организаторы, и они заставили нас почувствовать, что пришло время для реакции. Пришло время просить о встрече и обсуждать некоторые вопросы», — приводит слова Рууда We love tennis.

Материалы по теме
Игроки топ-20 подписали письмо с требованием роста призовых на ТБШ. Они получают всего 16%
Игроки топ-20 подписали письмо с требованием роста призовых на ТБШ. Они получают всего 16%
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android