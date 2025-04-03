В социальных сетях сравнили тандем Сафина и Рублёва с героями фильма «Крёстный отец»

На популярной странице в социальных сетях The Tennis Letter сравнили тандем российского теннисиста Андрея Рублёва и его тренера Марата Сафина с героями популярного фильма «Крёстный отец» Доном Вито Корлеоне (Марлон Брандо) и его сыном Майклом (Аль Пачино).

Так, на фотографии, сделанной во время тренировки Рублёва с Сафиным, кадр выглядит идентично с тем, что есть в киноленте режиссёра Фрэнсиса Копполы.

Рублёв, Сафин и герои х/ф «Крёстный отец» Фото: uts.live/Кадр из фильма

Рублёв и Сафин будут работать вместе как минимум до конца грунтового сезона — на турнирах в Монте-Карло, Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос». При этом Фернандо Висенте останется основным тренером Андрея.