Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джессика Пегула уверенно переиграла Айлу Томлянович и вышла в четвертьфинал Чарльстона

Джессика Пегула уверенно переиграла Айлу Томлянович и вышла в четвертьфинал Чарльстона
Джессика Пегула
Комментарии

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула обыграла австралийскую спортсменку Айлу Томлянович и вышла в 1/4 финала турнира WTA-500 в Чарльстоне (США). Счёт — 6:3, 6:2.

Чарльстон. 3-й круг
03 апреля 2025, четверг. 22:10 МСК
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Айла Томлянович
87
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович

Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время Пегула реализовала четыре брейк-пойнта из восьми, выполнила одну подачу навылет и допустила одну двойную ошибку. Томлянович допустила две двойные ошибки, выполнила три эйса и реализовала один брейк-пойнт из четырёх возможных.

В следующем раунде соревнований американская теннисистка первая сеяная на турнире Джессика Пегула сразится с соотечественницей Даниэль Коллинз. Она ранее одолела латвийскую спортсменку Елену Остапенко.

Календарь турнира в Чарльстоне
Сетка турнира в Чарльстоне
Материалы по теме
Даниэль Коллинз вышла в 1/4 финала турнира в Чарльстоне, обыграв Елену Остапенко
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android