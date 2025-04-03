Джессика Пегула уверенно переиграла Айлу Томлянович и вышла в четвертьфинал Чарльстона
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Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула обыграла австралийскую спортсменку Айлу Томлянович и вышла в 1/4 финала турнира WTA-500 в Чарльстоне (США). Счёт — 6:3, 6:2.
Чарльстон. 3-й круг
03 апреля 2025, четверг. 22:10 МСК
4
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
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87
Айла Томлянович
А. Томлянович
Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время Пегула реализовала четыре брейк-пойнта из восьми, выполнила одну подачу навылет и допустила одну двойную ошибку. Томлянович допустила две двойные ошибки, выполнила три эйса и реализовала один брейк-пойнт из четырёх возможных.
В следующем раунде соревнований американская теннисистка первая сеяная на турнире Джессика Пегула сразится с соотечественницей Даниэль Коллинз. Она ранее одолела латвийскую спортсменку Елену Остапенко.
Комментарии
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