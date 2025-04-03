Джессика Пегула уверенно переиграла Айлу Томлянович и вышла в четвертьфинал Чарльстона

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула обыграла австралийскую спортсменку Айлу Томлянович и вышла в 1/4 финала турнира WTA-500 в Чарльстоне (США). Счёт — 6:3, 6:2.

Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время Пегула реализовала четыре брейк-пойнта из восьми, выполнила одну подачу навылет и допустила одну двойную ошибку. Томлянович допустила две двойные ошибки, выполнила три эйса и реализовала один брейк-пойнт из четырёх возможных.

В следующем раунде соревнований американская теннисистка первая сеяная на турнире Джессика Пегула сразится с соотечественницей Даниэль Коллинз. Она ранее одолела латвийскую спортсменку Елену Остапенко.