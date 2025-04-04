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Циньвэнь вышла в 1/4 финала турнира в Чарльстоне, где сыграет с Екатериной Александровой

Циньвэнь вышла в 1/4 финала турнира в Чарльстоне, где сыграет с Екатериной Александровой
Чжэн Циньвэнь
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Китайская теннисистка восьмая ракетка мира Чжэн Циньвэнь вышла в 1/4 финала турнира WTA-500 в Чарльстоне (США). Она обыграла в двух сетах соперницу из Бельгии Элисе Мертенс. Счёт — 6:3, 3:6, 6:3 в пользу китаянки.

Чарльстон. 3-й круг
03 апреля 2025, четверг. 22:25 МСК
Чжэн Циньвэнь
8
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
3 		6 3
         
Элисе Мертенс
28
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс

Матч продолжался 2 часа 23 минуты. За это время Циньвэнь реализовала пять брейк-пойнтов из девяти, выполнила шесть подач навылет и допустила четыре двойные ошибки. Мертенс допустила восемь двойных ошибок, выполнила один эйс и реализовала 4 брейк-пойнта из 12 возможных.

В следующем раунде соревнований китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь сразится с соперницей из России Екатериной Александровой.

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