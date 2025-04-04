Анна Калинская переиграла Мэдисон Киз и вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Чарльстоне

В ночь с 2 на 4 апреля мск на грунтовом турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США, штат Южная Каролина) завершился матч третьего круга в женском одиночном разряде между 33-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской (14-й посев) и пятой в мировом рейтинге Мэдисон Киз из США (второй посев). Встреча закончилась победой Калинской в двух сетах — 6:2, 6:4.
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Продолжительность матча составила 1 час 20 минут. Калинская ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов. Киз выполнила три эйса при отсутствии двойных ошибок и выиграла за матч один брейк-пойнт из восьми заработанных.
В четвертьфинале турнира WTA-500 в Чарльстоне Анна Калинская сыграет с победителем мача между выступающей под флагом Австралии 12-й ракеткой мира Дарьей Касаткиной (пятый посев) и 44-й в мировом рейтинге американкой Софьей Кенин.
Видео: Анна Калинская совершенствует работу ног
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