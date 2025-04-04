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Анна Калинская — Мэдисон Киз, результат матча 4 апреля 2025, счет 2:0 (6:2, 6:4), 3-й круг WTA-500 в Чарльстоне

Анна Калинская переиграла Мэдисон Киз и вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Чарльстоне
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В ночь с 2 на 4 апреля мск на грунтовом турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США, штат Южная Каролина) завершился матч третьего круга в женском одиночном разряде между 33-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской (14-й посев) и пятой в мировом рейтинге Мэдисон Киз из США (второй посев). Встреча закончилась победой Калинской в двух сетах — 6:2, 6:4.

Чарльстон. 3-й круг
04 апреля 2025, пятница. 01:05 МСК
Анна Калинская
33
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Мэдисон Киз
5
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Продолжительность матча составила 1 час 20 минут. Калинская ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов. Киз выполнила три эйса при отсутствии двойных ошибок и выиграла за матч один брейк-пойнт из восьми заработанных.

В четвертьфинале турнира WTA-500 в Чарльстоне Анна Калинская сыграет с победителем мача между выступающей под флагом Австралии 12-й ракеткой мира Дарьей Касаткиной (пятый посев) и 44-й в мировом рейтинге американкой Софьей Кенин.

Календарь WTA-500 в Чарльстоне
Турнирная сетка WTA-500 в Чарльстоне

Видео: Анна Калинская совершенствует работу ног

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