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Калинская прокомментировала победу над пятой ракеткой мира Киз на турнире в Чарльстоне

Калинская прокомментировала победу над пятой ракеткой мира Киз на турнире в Чарльстоне
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33-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская прокомментировала победу над американкой пятой ракеткой мира Мэдисон Киз на турнире в Чарльстоне. Встреча закончилась победой Калинской в двух сетах со счётом 6:2, 6:4.

Чарльстон. 3-й круг
04 апреля 2025, пятница. 01:05 МСК
Анна Калинская
33
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Мэдисон Киз
5
США
Мэдисон Киз
М. Киз

«Этот матч особенный. Он был мне нужен для уверенности. Начало года выдалось неудачным. Приятно вернуться и играть на таком высоком уровне», — сказала Калинская после матча на корте.

В четвертьфинале турнира WTA-500 в Чарльстоне Анна Калинская сыграет с победителем мача между выступающей под флагом Австралии 12-й ракеткой мира Дарьей Касаткиной (пятый посев) и 44-й в мировом рейтинге американкой Софьей Кенин.

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