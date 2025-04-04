Калинская прокомментировала победу над пятой ракеткой мира Киз на турнире в Чарльстоне

33-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская прокомментировала победу над американкой пятой ракеткой мира Мэдисон Киз на турнире в Чарльстоне. Встреча закончилась победой Калинской в двух сетах со счётом 6:2, 6:4.

«Этот матч особенный. Он был мне нужен для уверенности. Начало года выдалось неудачным. Приятно вернуться и играть на таком высоком уровне», — сказала Калинская после матча на корте.

В четвертьфинале турнира WTA-500 в Чарльстоне Анна Калинская сыграет с победителем мача между выступающей под флагом Австралии 12-й ракеткой мира Дарьей Касаткиной (пятый посев) и 44-й в мировом рейтинге американкой Софьей Кенин.