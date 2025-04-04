Турнир WTA-500 в Чарльстоне: результаты игрового дня с 3 на 4 апреля

В ночь с 3 на 4 апреля мск прошёл очередной игровой день на грунтовом турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей третьего круга (победители выделены курсивом).

Теннис. Турнир WTA-500, Чарльстон (США). Третий круг. Результаты 3-4 апреля:

Аманда Анисимова (США, 8) — Юлия Путинцева (Казахстан, 10) — 6:4, 6:4.

— Юлия Путинцева (Казахстан, 10) — 6:4, 6:4. Екатерина Александрова (Россия, 9) — Диана Шнайдер (Россия, 6) — 6:2, 6:1.

— — 6:2, 6:1. Эшлин Крюгер (США, 15) — Эмма Наварро (США, 4) — 6:4, 4:6, 2:6.

— 6:4, 4:6, 2:6. Елена Остапенко (Латвия, 11) — Даниэль Коллинз (США, 7) — 5:7, 3:6.

— 5:7, 3:6. Джессика Пегула (США, 1) — Айла Томлянович (Австралия) — 6:3, 6:2.

— Айла Томлянович (Австралия) — 6:3, 6:2. Чжэн Циньвэнь (Китай, 3) — Элисе Мертенс (Бельгия, 13) — 6:3, 3:6, 6:3.

— Элисе Мертенс (Бельгия, 13) — 6:3, 3:6, 6:3. Анна Калинская (Россия, 14) — Мэдисон Киз (США, 2) — 6:2, 6:4.

— Мэдисон Киз (США, 2) — 6:2, 6:4. Дарья Касаткина (Австралия, 5) — Софья Кенин (США) — 3:6, 6:7 (7:9).

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