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Турнир WTA-500 в Чарльстоне: результаты игрового дня с 3 на 4 апреля

Турнир WTA-500 в Чарльстоне: результаты игрового дня с 3 на 4 апреля
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В ночь с 3 на 4 апреля мск прошёл очередной игровой день на грунтовом турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей третьего круга (победители выделены курсивом).

Календарь WTA-500 в Чарльстоне
Турнирная сетка WTA-500 в Чарльстоне

Теннис. Турнир WTA-500, Чарльстон (США). Третий круг. Результаты 3-4 апреля:

  • Аманда Анисимова (США, 8) — Юлия Путинцева (Казахстан, 10) — 6:4, 6:4.
  • Екатерина Александрова (Россия, 9)Диана Шнайдер (Россия, 6) — 6:2, 6:1.
  • Эшлин Крюгер (США, 15) — Эмма Наварро (США, 4) — 6:4, 4:6, 2:6.
  • Елена Остапенко (Латвия, 11) — Даниэль Коллинз (США, 7) — 5:7, 3:6.
  • Джессика Пегула (США, 1) — Айла Томлянович (Австралия) — 6:3, 6:2.
  • Чжэн Циньвэнь (Китай, 3) — Элисе Мертенс (Бельгия, 13) — 6:3, 3:6, 6:3.
  • Анна Калинская (Россия, 14) — Мэдисон Киз (США, 2) — 6:2, 6:4.
  • Дарья Касаткина (Австралия, 5) — Софья Кенин (США) — 3:6, 6:7 (7:9).

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