Бывшая российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла свой первый матч под флагом Австралии. В матче третьего круга она уступила американке Софье Кенин со счётом 3:6, 6:7 (7:9).

Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут. За это время Касаткина сделала пять подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три из девяти брейк-пойнта. На счету Кенин два эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем круге Кенин сыграет с россиянкой Анной Калинской.

Турнир в Чарльстоне проходит с 31 марта по 6 апреля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 1 млн. Действующим победителем турнира является Даниэль Коллинз, которая в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграла Дарью Касаткину.