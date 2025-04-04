Дарья Касаткина проиграла свой первый матч под флагом Австралии
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Бывшая российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла свой первый матч под флагом Австралии. В матче третьего круга она уступила американке Софье Кенин со счётом 3:6, 6:7 (7:9).
Чарльстон. 3-й круг
04 апреля 2025, пятница. 02:45 МСК
12
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|6 7
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|7 9
44
Софья Кенин
С. Кенин
Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут. За это время Касаткина сделала пять подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три из девяти брейк-пойнта. На счету Кенин два эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.
В следующем круге Кенин сыграет с россиянкой Анной Калинской.
Турнир в Чарльстоне проходит с 31 марта по 6 апреля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 1 млн. Действующим победителем турнира является Даниэль Коллинз, которая в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграла Дарью Касаткину.
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