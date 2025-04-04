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4 апреля главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, КХЛ, НБА, теннис, волейбол

«Челси» обыграл «Тоттенхэм», Калинская выбила вторую сеяную в Чарльстоне. Главное к утру
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«Челси» победил «Тоттенхэм» в лондонском дерби с двумя отменёнными голами, 33-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская в третьем круге грунтового турнира WTA-500 в Чарльстоне обыграла пятую в рейтинге и вторую сеяную американку Мэдисон Киз, ХК ЦСКА уступил минскому «Динамо» в пятом матче серии плей-офф КХЛ с разницей в семь шайб. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Челси» победил «Тоттенхэм» в матче 30-го тура АПЛ с двумя отменёнными голами.
  2. Анна Калинская переиграла Мэдисон Киз и вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Чарльстоне.
  3. Минское «Динамо» разгромило ЦСКА со счётом 7:0 в пятом матче серии плей-офф КХЛ.
  4. «Спартак» вышел во второй раунд Кубка Гагарина, победив «Северсталь» 4-1 в серии.
  5. Натан Маккиннон оторвался от Никиты Кучерова и единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ.
  6. «Реал» проявляет интерес к одному из лидеров «Манчестер Сити» — Defensa Central.
  7. Гол Бучневича помог «Сент-Луису» одержать победу в матче с «Питтсбургом».
  8. «Сент-Луис» повторил клубный рекорд, выиграв 11-й матч подряд.
  9. «Тампа» с Кучеровым проиграла «Оттаве», Василевский сделал 17 сейвов.
  10. «Голден Стэйт» обыграл «Лейкерс», Стефен Карри и Леброн Джеймс набрали 70 очков.
  11. Калининградский «Локомотив» вышел в финал женской Суперлиги, обыграв «Ленинградку».
  12. Дарья Касаткина проиграла свой первый матч под флагом Австралии.
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