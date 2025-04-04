«Челси» обыграл «Тоттенхэм», Калинская выбила вторую сеяную в Чарльстоне. Главное к утру
«Челси» победил «Тоттенхэм» в лондонском дерби с двумя отменёнными голами, 33-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская в третьем круге грунтового турнира WTA-500 в Чарльстоне обыграла пятую в рейтинге и вторую сеяную американку Мэдисон Киз, ХК ЦСКА уступил минскому «Динамо» в пятом матче серии плей-офф КХЛ с разницей в семь шайб. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Челси» победил «Тоттенхэм» в матче 30-го тура АПЛ с двумя отменёнными голами.
- Анна Калинская переиграла Мэдисон Киз и вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Чарльстоне.
- Минское «Динамо» разгромило ЦСКА со счётом 7:0 в пятом матче серии плей-офф КХЛ.
- «Спартак» вышел во второй раунд Кубка Гагарина, победив «Северсталь» 4-1 в серии.
- Натан Маккиннон оторвался от Никиты Кучерова и единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ.
- «Реал» проявляет интерес к одному из лидеров «Манчестер Сити» — Defensa Central.
- Гол Бучневича помог «Сент-Луису» одержать победу в матче с «Питтсбургом».
- «Сент-Луис» повторил клубный рекорд, выиграв 11-й матч подряд.
- «Тампа» с Кучеровым проиграла «Оттаве», Василевский сделал 17 сейвов.
- «Голден Стэйт» обыграл «Лейкерс», Стефен Карри и Леброн Джеймс набрали 70 очков.
- Калининградский «Локомотив» вышел в финал женской Суперлиги, обыграв «Ленинградку».
- Дарья Касаткина проиграла свой первый матч под флагом Австралии.
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии