«Челси» обыграл «Тоттенхэм», Калинская выбила вторую сеяную в Чарльстоне. Главное к утру

«Челси» победил «Тоттенхэм» в лондонском дерби с двумя отменёнными голами, 33-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская в третьем круге грунтового турнира WTA-500 в Чарльстоне обыграла пятую в рейтинге и вторую сеяную американку Мэдисон Киз, ХК ЦСКА уступил минскому «Динамо» в пятом матче серии плей-офф КХЛ с разницей в семь шайб. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».