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Надаль: придёт время, когда игрок с хорошей подвижностью и ростом будет доминировать

Надаль: придёт время, когда игрок с хорошей подвижностью и ростом будет доминировать
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, что беспокоится о теннисе, потому что сила в нём имеет слишком большое значение.

«Если не ограничивать силу, то придёт время, когда игрок с хорошей подвижностью и ростом выше двух метров будет доминировать в теннисе: его невозможно будет победить и с ним невозможно будет конкурировать. Этого ещё не произошло, но может произойти», — приводит слова Надаля We Love Tennis.

Последним профессиональным турниром Надаля стала финальная часть Кубка Дэвиса — 2024, которая прошла в Малаге. Всего у испанца 92 титула в одиночке (пятый результат в истории) и 11 — в паре. Он пятикратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной Испании и двукратный олимпийский чемпион (в одиночке и в паре).

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