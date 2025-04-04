Надаль: придёт время, когда игрок с хорошей подвижностью и ростом будет доминировать

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, что беспокоится о теннисе, потому что сила в нём имеет слишком большое значение.

«Если не ограничивать силу, то придёт время, когда игрок с хорошей подвижностью и ростом выше двух метров будет доминировать в теннисе: его невозможно будет победить и с ним невозможно будет конкурировать. Этого ещё не произошло, но может произойти», — приводит слова Надаля We Love Tennis.

Последним профессиональным турниром Надаля стала финальная часть Кубка Дэвиса — 2024, которая прошла в Малаге. Всего у испанца 92 титула в одиночке (пятый результат в истории) и 11 — в паре. Он пятикратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной Испании и двукратный олимпийский чемпион (в одиночке и в паре).