Сафин и Монфис пошутили, что с новым поколением игроков Марат выигрывал бы матчи до начала

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российский теннисист Марат Сафин, француз Гаэль Монфис и Андрей Рублёв пошутили, что с таким характером и новым поколением Сафин выигрывал бы матчи до начала.

Монфис. С таким характером и с таким новым поколением…

Сафин.… я бы выигрывал матч ещё до начала. И стал бы оскорблять кого-нибудь.

Рублёв. Они бы дисквалифицировали его, 100%, — приводит слова теннисистов UTS.

Напомним, Рублёв и Сафин будут работать вместе как минимум до конца грунтового сезона — на турнирах в Монте-Карло, Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос». При этом Фернандо Висенте останется основным тренером Андрея.