Впервые с 1991 года в 1/4 финала турнира ATP вышли только американцы

На грунтовом турнире категории ATP-250 в Хьюстоне (США) в четвертьфинал соревнований вышли только американцы. Такое произошло впервые в Открытой эре в туре ATP с 1991 года.

Теннис. ATP-250. Хьюстон (США). Четвертьфинальные пары:

Дженсон Бруксби (США) — Александр Ковачевич (США);

Томми Пол (США) — Колтон Смит (США);

Кристофер Юбэнкс (США) — Брэндон Накашима (США);

Алекс Михельсен (США) — Фрэнсис Тиафо (США).

Напомним, турнир в Хьюстоне проходит с 1 по 7 апреля. Действующим чемпионом соревнований является американец Бен Шелтон, который в прошлогоднем финале обыграл своего соотечественника Фрэнсиса Тиафо.