Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-500 в Чарльстоне: расписание с 4 на 5 апреля

Турнир WTA-500 в Чарльстоне: расписание с 4 на 5 апреля
Комментарии

Сегодня, 4 апреля, и в ночь на 5 апреля пройдёт четвёртый игровой день на грунтовом турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-500, Чарльстон (США). Четвертьфинал (время московское):

  • 18:00 — Джессика Пегула (США) — Даниэль Коллинз (США);
  • 19:30 — Чжэн Циньвэнь (Китай) — Екатерина Александрова (Россия);
  • 21:00 — Софья Кенин (США) — Анна Калинская (Россия);
  • 1:00 — Аманда Анисимова (США) — Эмма Наварро (США).

Турнир в Чарльстоне проходит с 31 марта по 6 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является Даниэль Коллинз.

Календарь турнира в Чарльстоне
Сетка турнира в Чарльстоне
Материалы по теме
Калинская — в 1/4 финала Чарльстона! Анна сенсационно выбила чемпионку AO-2025 Мэдисон Киз
Калинская — в 1/4 финала Чарльстона! Анна сенсационно выбила чемпионку AO-2025 Мэдисон Киз
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android