Турнир WTA-500 в Чарльстоне: расписание с 4 на 5 апреля

Сегодня, 4 апреля, и в ночь на 5 апреля пройдёт четвёртый игровой день на грунтовом турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-500, Чарльстон (США). Четвертьфинал (время московское):

18:00 — Джессика Пегула (США) — Даниэль Коллинз (США);

19:30 — Чжэн Циньвэнь (Китай) — Екатерина Александрова (Россия);

21:00 — Софья Кенин (США) — Анна Калинская (Россия);

1:00 — Аманда Анисимова (США) — Эмма Наварро (США).

Турнир в Чарльстоне проходит с 31 марта по 6 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является Даниэль Коллинз.