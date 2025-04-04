Турнир WTA-500 в Чарльстоне: расписание с 4 на 5 апреля
Сегодня, 4 апреля, и в ночь на 5 апреля пройдёт четвёртый игровой день на грунтовом турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Теннис. Турнир WTA-500, Чарльстон (США). Четвертьфинал (время московское):
- 18:00 — Джессика Пегула (США) — Даниэль Коллинз (США);
- 19:30 — Чжэн Циньвэнь (Китай) — Екатерина Александрова (Россия);
- 21:00 — Софья Кенин (США) — Анна Калинская (Россия);
- 1:00 — Аманда Анисимова (США) — Эмма Наварро (США).
Турнир в Чарльстоне проходит с 31 марта по 6 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является Даниэль Коллинз.
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