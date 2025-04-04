Даниэль Коллинз после победы над Остапенко в Чарльстоне дала интервью с собакой на руках
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22-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз после победы над Еленой Остапенко в третьем круге турнира WTA-500 в Чарльстоне (США) дала интервью на корте со своей собакой по кличке Квинси. Матч Коллинз и Остапенко завершился со счётом 7:5, 6:3 в пользу американки.
Чарльстон. 3-й круг
03 апреля 2025, четверг. 20:25 МСК
25
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|3
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|6
22
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
«Квинси спал почти весь матч. Для него это просто очередной день, очередной доллар и ещё один рабочий день», — сказала Коллинз в интервью на корте.
Фото: Скриншот из трансляции
За выход в полуфинал Даниэль Коллинз поспорит со своей соотечественницей Джессикой Пегулой.
Турнир в Чарльстоне проходит с 31 марта по 6 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является Даниэль Коллинз.
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