Даниэль Коллинз после победы над Остапенко в Чарльстоне дала интервью с собакой на руках

22-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз после победы над Еленой Остапенко в третьем круге турнира WTA-500 в Чарльстоне (США) дала интервью на корте со своей собакой по кличке Квинси. Матч Коллинз и Остапенко завершился со счётом 7:5, 6:3 в пользу американки.

«Квинси спал почти весь матч. Для него это просто очередной день, очередной доллар и ещё один рабочий день», — сказала Коллинз в интервью на корте.

Фото: Скриншот из трансляции

За выход в полуфинал Даниэль Коллинз поспорит со своей соотечественницей Джессикой Пегулой.

Турнир в Чарльстоне проходит с 31 марта по 6 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является Даниэль Коллинз.