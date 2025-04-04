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Даниэль Коллинз после победы над Остапенко в Чарльстоне дала интервью с собакой на руках

Даниэль Коллинз после победы над Остапенко в Чарльстоне дала интервью с собакой на руках
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22-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз после победы над Еленой Остапенко в третьем круге турнира WTA-500 в Чарльстоне (США) дала интервью на корте со своей собакой по кличке Квинси. Матч Коллинз и Остапенко завершился со счётом 7:5, 6:3 в пользу американки.

Чарльстон. 3-й круг
03 апреля 2025, четверг. 20:25 МСК
Елена Остапенко
25
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Даниэль Коллинз
22
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз

«Квинси спал почти весь матч. Для него это просто очередной день, очередной доллар и ещё один рабочий день», — сказала Коллинз в интервью на корте.

Фото: Скриншот из трансляции

За выход в полуфинал Даниэль Коллинз поспорит со своей соотечественницей Джессикой Пегулой.

Турнир в Чарльстоне проходит с 31 марта по 6 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является Даниэль Коллинз.

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