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Андрей Рублёв вышел в полуфинал выставочного турнира UTS, обыграв Бена Шелтона

Андрей Рублёв вышел в полуфинал выставочного турнира UTS, обыграв Бена Шелтона
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Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал выставочного турнира Ultimate Tennis Showdown (UTS) в Ниме. В четвертьфинале он обыграл американца Бена Шелтона со счётом 3:1 (18:11, 20:7, 11:14, 19:7).

В полуфинале Рублёв встретится с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия) — Алексей Попырин (Австралия).

Отметим, это был первый матч Рублёва под руководством двукратного чемпиона турниров «Большого шлема» Марата Сафина. Теннисисты будут работать вместе как минимум до конца грунтового сезона — на турнирах в Монте-Карло, Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос». При этом Фернандо Висенте останется основным тренером Андрея.

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