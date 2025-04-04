Хуберт Хуркач снялся с «Мастерса» в Монте-Карло

22-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач снялся с «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). В основной сетке соревнований его заменит серб Миомир Кецманович.

«Монте-Карло без меня на этот раз. Ещё есть кое-какая работа, которую нужно сделать», — написал Хуркач в социальных сетях.

Ранее Хуберт Хуркач снялся с турнира ATP-500 в Акапулько и с «Мастерса» в Майами. На соревнованиях в Индиан-Уэллсе представитель Польши дошёл до третьего круга, где уступил Алексу де Минору (4:6, 0:6).

«Мастерс» в Монте-Карло пройдёт с 6 по 13 апреля. Действующим чемпионом соревнований является греческий теннисист Стефанос Циципас.