Энди Роддик дал совет Карлосу Алькарасу на фоне спада результатов испанца

Чемпион US Open — 2003, экс первая ракетка мира американец Энди Роддик высказался о спаде результатов у испанца Карлоса Алькараса и дал совет третьему номеру мирового рейтинга.

«Чего я хочу, так это чтобы Карлос вышел на площадку и сказал себе, что в первых шести играх его цель — «отнять ноги» у соперника. Показать, что его мяч тяжелее, чем у соперника. Заставить оппонента подписывать победные мячи в шести играх. Не думаю, что Карлосу приносит удовольствие смотреть на то, как люди его побеждают. Ему нравится быть тем, кто диктует условия, это его суперспособность. Но она иногда может стать слабостью, если её не использовать в нужный момент.

К тому времени, когда он научится уверенно играть розыгрыши из 10 или 12 ударов, ему это уже наскучит. При этом, зная, что сопернику некуда деваться, поскольку он очень быстр и может прибавлять в скорости из любой точки. Думаю, ему иногда нужно поскучать», — приводит слова Роддика Punto de Break со ссылкой на подкаст теннисиста.