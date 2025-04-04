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Софья Кенин отреагировала на победу в матче с Касаткиной на турнире WTA-500 в Чарльстоне

Софья Кенин отреагировала на победу в матче с Касаткиной на турнире WTA-500 в Чарльстоне
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44-я ракетка мира американка Софья Кенин прокомментировала победу над представительницей Австралии Дарьей Касаткиной в матче третьего круга на турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США). Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6.

Чарльстон. 3-й круг
04 апреля 2025, пятница. 02:45 МСК
Дарья Касаткина
12
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 7
6 		7 9
         
Софья Кенин
44
США
Софья Кенин
С. Кенин

«Если буду продолжать так играть, соперницам будет трудно победить меня», — сказала Кенин после матча.

В следующем круге Кенин сыграет с россиянкой Анной Калинской. Турнир в Чарльстоне проходит с 31 марта по 6 апреля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 1 млн. Действующим победителем турнира является Даниэль Коллинз, которая в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграла Дарью Касаткину.

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