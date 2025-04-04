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Массимо Кальвелли покинет должность генерального директора ATP

Массимо Кальвелли покинет должность генерального директора ATP
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Итальянец Массимо Кальвелли покинет пост генерального директора Ассоциации теннисистов-профессионалов в июне 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба АТР. Уточняется, что пока идёт поиск преемника Кальвелли, его функции будет исполнять председатель организации Андреа Гауденци.

«Для меня было честью работать генеральным директором ATP в течение последних пяти лет. Горжусь прогрессом, которого мы достигли вместе, глубоко благодарен команде, с которой я работал. Я ухожу с чувством гордости и желаю всем в ATP дальнейших успехов в предстоящем путешествии», — приводит слова Кальвелли пресс-служба организации.

Кальвелли начал работу в январе 2020-го, во время пандемии коронавируса. Он принимал участие в плане по увеличению призовых для игроков, а также в слиянии АТР и WTA.

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