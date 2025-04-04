Экс теннисист Корретха: эпоха доминировали «Большой тройки» была нелогичной

Бывшая вторая ракетка мира, двукратный финалист «Ролан Гаррос» испанский теннисист Алекс Корретха заявил, что время, когда в туре лидировали швейцарец Роджер Федерер, серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль, было выходящим за рамки привычного. Он провёл параллель с временами «Большой тройки» и текущей ситуацией.

«Эпоха абсолютного доминирования Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича была нелогичной. То, что происходило раньше, было экстраординарным, а то, что сейчас — нормально. Всегда будут игроки, которые выделяются больше, но быть на одном уровне — сложнее.

Сейчас стало больше отвлекающих факторов. Раньше мы думали только об игре, но сегодня появилось гораздо больше забот, которые могут отвлечь вас (игроков)» — приводит слова Корретхи Eurosport.es.