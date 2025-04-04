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Жозе Моргаду отреагировал на неожиданную победу Калинской над Киз в Чарльстоне

Жозе Моргаду отреагировал на неожиданную победу Калинской над Киз в Чарльстоне
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Португальский журналист Жозе Моргаду отреагировал на победу 33-й ракетки мира российской теннисистки Анны Калинской над американкой пятой ракеткой мира Мэдисон Киз на турнире в Чарльстоне. Встреча закончилась победой Калинской в двух сетах со счётом 6:2, 6:4.

Чарльстон. 3-й круг
04 апреля 2025, пятница. 01:05 МСК
Анна Калинская
33
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Мэдисон Киз
5
США
Мэдисон Киз
М. Киз

«Большая победа для Калинской», — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.

В четвертьфинале турнира WTA-500 в Чарльстоне Анна Калинская 44-й ракеткой в мировом рейтинге американкой Софьей Кенин.

Турнир в Чарльстоне проходит с 31 марта по 6 апреля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 1 млн. Действующим победителем турнира является Даниэль Коллинз, которая в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграла Дарью Касаткину.

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