Жозе Моргаду отреагировал на неожиданную победу Калинской над Киз в Чарльстоне
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Португальский журналист Жозе Моргаду отреагировал на победу 33-й ракетки мира российской теннисистки Анны Калинской над американкой пятой ракеткой мира Мэдисон Киз на турнире в Чарльстоне. Встреча закончилась победой Калинской в двух сетах со счётом 6:2, 6:4.
Чарльстон. 3-й круг
04 апреля 2025, пятница. 01:05 МСК
33
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
5
Мэдисон Киз
М. Киз
«Большая победа для Калинской», — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.
В четвертьфинале турнира WTA-500 в Чарльстоне Анна Калинская 44-й ракеткой в мировом рейтинге американкой Софьей Кенин.
Турнир в Чарльстоне проходит с 31 марта по 6 апреля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 1 млн. Действующим победителем турнира является Даниэль Коллинз, которая в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграла Дарью Касаткину.
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