Прошла жеребьёвка «Мастерса» в Монте-Карло. Медведев сыграет с Хачановым в первом круге

Состоялась жеребьёвка турнира категории «Мастерс», который пройдёт в Монте-Карло. Российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов встретятся друг с другом в первом круге соревнований.

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв начнёт путь к титулу со второго круга.

Фото: Пресс-служба турнира в Монте-Карло

Отметим, Медведев на прошлогоднем турнире в Монте-Карло дошёл до третьего круга, где в двух сетах проиграл Карену Хачанову.

«Мастерс» в Монте-Карло пройдёт с 6 по 13 апреля. Его действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас, в активе которого уже три титула на данном турнире.