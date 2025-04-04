Янник Синнер дал первое интервью после дисквалификации

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, как проводит досуг во время дисквалификации из-за допинг-скандала. Спортсмен дал интервью итальянскому Sky Sport. Материал выйдет в эфир в субботу, 5 апреля.

«Я делал много разных вещей: проводил много времени с семьей, катался на картинге и на велосипеде с друзьями», — сказал Синнер в интервью Sky Sport Italia.

Ранее Умберто Феррара, бывший тренер по физподготовке первой ракетки мира Янника Синнера, рассказал, как относится к теннисисту после своего увольнения на фоне допинг-скандала. Он отметил, что Синнер пережил допинг-историю как взрослый человек.