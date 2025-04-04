Синнер — о возвращении в тур после дисквалификации: с каждым днём чувствую себя всё лучше

Итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер рассказал о подготовке к возвращению после трёхмесячной дисквалификации. Спортсмен отбывает бан из-за нарушения антидопинговых правил весной 2024-го и вернётся в мае на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия).

«С каждым днём я чувствую себя всё лучше в физическом и психологическом плане, хотя впереди ещё долгий путь.

Увидимся в Риме, надеюсь, мы хорошо подготовимся», — приводит слова Синнера La Gazzetta dello Sport со ссылкой на Sky Sport Italia.

Итальянский теннисист Янник Синнер дал интервью итальянскому Sky Sport. Материал выйдет в эфир в субботу, 5 апреля.