Турсунов высказался о том, что в четвертьфинале Хьюстона сыграют восемь американцев

Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о том, что на грунтовом турнире категории ATP-250 в Хьюстоне (США) в четвертьфинал соревнований вышли только американцы.

«Кто нибудь помнит чтобы в четвертьфинале были игроки из одной страны? Открытый чемпионат города Хьюстон в самом разгаре…» — написал Турсунов на своей странице в социальных сетях.

Отметим, впервые с 1991 года в 1/4 финала турнира ATP вышли только американцы. Турнир в Хьюстоне проходит с 1 по 7 апреля. Действующим чемпионом соревнований является американец Бен Шелтон, который в прошлогоднем финале обыграл своего соотечественника Фрэнсиса Тиафо.