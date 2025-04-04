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Турсунов высказался о том, что в четвертьфинале Хьюстона сыграют восемь американцев

Турсунов высказался о том, что в четвертьфинале Хьюстона сыграют восемь американцев
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Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о том, что на грунтовом турнире категории ATP-250 в Хьюстоне (США) в четвертьфинал соревнований вышли только американцы.

«Кто нибудь помнит чтобы в четвертьфинале были игроки из одной страны? Открытый чемпионат города Хьюстон в самом разгаре…» — написал Турсунов на своей странице в социальных сетях.

Отметим, впервые с 1991 года в 1/4 финала турнира ATP вышли только американцы. Турнир в Хьюстоне проходит с 1 по 7 апреля. Действующим чемпионом соревнований является американец Бен Шелтон, который в прошлогоднем финале обыграл своего соотечественника Фрэнсиса Тиафо.

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