Пегула повесила Коллинз «баранку» и вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне

Американская теннисистка четвёртая ракетка мира Джессика Пегула обыграла 22-ю ракетку мира Даниэль Коллинз и вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Чарльстоне (США). Счёт — 1:6, 6:3, 6:0 в пользу Пегулы.

Матч продолжался 1 час 44 минуты. За это время Пегуле не удалось выполнить ни одного эйса, она смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 12, а также допустила одну двойную ошибку. Коллинз реализовала три брейк-пойнта из пяти, допустила семь двойных ошибок и выполнила два эйса.

В 1/2 финала соревнований в Чарльстоне Джессика Пегула сыграет с сильнейшей в противостоянии между россиянкой Екатериной Александровой и китаянкой Чжэн Циньвэнь. Эта встреча также состоится 4 апреля.