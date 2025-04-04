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Пегула повесила Коллинз «баранку» и вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне

Пегула повесила Коллинз «баранку» и вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне
Джессика Пегула
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Американская теннисистка четвёртая ракетка мира Джессика Пегула обыграла 22-ю ракетку мира Даниэль Коллинз и вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Чарльстоне (США). Счёт — 1:6, 6:3, 6:0 в пользу Пегулы.

Чарльстон. 1/4 финала
04 апреля 2025, пятница. 18:10 МСК
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		3 0
         
Даниэль Коллинз
22
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз

Матч продолжался 1 час 44 минуты. За это время Пегуле не удалось выполнить ни одного эйса, она смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 12, а также допустила одну двойную ошибку. Коллинз реализовала три брейк-пойнта из пяти, допустила семь двойных ошибок и выполнила два эйса.

В 1/2 финала соревнований в Чарльстоне Джессика Пегула сыграет с сильнейшей в противостоянии между россиянкой Екатериной Александровой и китаянкой Чжэн Циньвэнь. Эта встреча также состоится 4 апреля.

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