«Вот паршивец!» Двукратный чемпион US Open Патрик Рафтер — о Роджере Федерере

Бывшая первая ракетка мира из Австралии двукратный чемпион US Open Патрик Рафтер вспомнил, как проводил матчи с многократным победителем турниров «Большого шлема» швейцарцем Роджером Федерером. Рафтер на тот момент завершал карьеру, а Федерер готовился одержать первую победу на ТБШ.

Их первая встреча произошла на старте Открытого чемпионата Франции — 1999. Федерер так и не смог обыграть Рафтера в последующих двух совместных встречах.

«Роджер Федерер появился на корте в 1999 году, и мне удалось с ним сыграть. Думаю, тогда он получил уайлд-кард. Он вышел и обыграл меня в первом сете со счётом 7:5. Я подумал: «Вот паршивец!» Пытался понять, как мне подобраться к нему. Я просто набросился на него и сказал: «Давай!». Он немного растаял, ведь был мягковат в том возрасте.

Он хотел, чтобы я остался, чтобы он начал меня обыгрывать, а я просто пытался выйти из игры как можно быстрее», — приводит слова Рафтера Tennis 365.