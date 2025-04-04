Михельсен — об игре американцев в Хьюстоне: надеюсь, один из нас в итоге выиграет «Шлем»

Американец Алекс Михельсен высказался о том, что на грунтовом турнире категории ATP-250 в Хьюстоне (США) в четвертьфинал соревнований вышли восемь представителей США.

«Это круто. У нас сейчас много отличных парней в топ-100. Где-то 12 или 13 игроков. Так что американский теннис очень силён. Надеюсь, один из нас в итоге выиграет «Шлем». Этого так давно не было, но, по крайней мере, у нас восемь четвертьфиналистов на турнире ATP-250», — сказал Михельсен после матча.

Отметим, впервые с 1991 года в 1/4 финала турнира ATP вышли только американцы. Турнир в Хьюстоне проходит с 1 по 7 апреля. Действующим чемпионом соревнований является американец Бен Шелтон, который в прошлогоднем финале обыграл своего соотечественника Фрэнсиса Тиафо.