Мартина Навратилова жёстко высказалась по поводу скандала на турнире по фехтованию в США

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова прокомментировала скандал с участием трансгендера* на турнире в Университете Мэриленда.

Там была дисквалифицирована рапиристка Стефани Тёрнер после отказа проводить поединок с Редмондом Салливаном. Организаторы соревнований решили дисквалифицировать Тёрнер, сославшись на правила Международной федерации фехтования.

«Вот что происходит, когда спортсменки протестуют! Кто-нибудь ещё думает, что это справедливо? Я в ярости. Позор USA Fencing (Ассоциация фехтования США. — Прим. «Чемпионата») за это. Как вы смеете бросать женщин под автобус гендерного дерьма!» — написала Навратилова в социальных сетях.

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