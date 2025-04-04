Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

WTA совместно с Hologic проводит благотворительную программу в поддержку женского здоровья

WTA совместно с Hologic проводит благотворительную программу в поддержку женского здоровья
Аудио-версия:
Комментарии

Женская теннисная ассоциация (WTA) в 2025 году подготовила совместную благотворительную кампанию с организацией Hologic под названием ACEing Cancer. Сообщает аккаунт WTA в социальной сети X.

WTA и Hologic будут переводить часть пожертвований за каждую подачу на вылет, выполненную на турнирах WTA-1000 и WTA-500. Эти пожертвования будут отправляться в фонды, которые занимаются изучением и лечением женских видов рака. На данный момент лидером по количеству эйсов в Туре является Линда Носкова, к моменту завершения турнира WTA-1000 в Майами она сделала 102 подачи на вылет. В тройке лидеров также находятся россиянка Мирра Андреева (91) и казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (86). Со старта кампании ACEing Cancer собрала уже более $ 26 тыс. пожертвований.

Компания Hologic занимается разработкой инновационных медицинских технологий, которые выявляют, диагностируют и лечат различные заболевания у женщин, а также повышают стандарты медицинской помощи во всём мире.

Материалы по теме
Мирра Андреева — лучшая теннисистка России в 1-м квартале 2025 года по версии «Чемпионата»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android