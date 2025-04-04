WTA совместно с Hologic проводит благотворительную программу в поддержку женского здоровья

Женская теннисная ассоциация (WTA) в 2025 году подготовила совместную благотворительную кампанию с организацией Hologic под названием ACEing Cancer. Сообщает аккаунт WTA в социальной сети X.

WTA и Hologic будут переводить часть пожертвований за каждую подачу на вылет, выполненную на турнирах WTA-1000 и WTA-500. Эти пожертвования будут отправляться в фонды, которые занимаются изучением и лечением женских видов рака. На данный момент лидером по количеству эйсов в Туре является Линда Носкова, к моменту завершения турнира WTA-1000 в Майами она сделала 102 подачи на вылет. В тройке лидеров также находятся россиянка Мирра Андреева (91) и казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (86). Со старта кампании ACEing Cancer собрала уже более $ 26 тыс. пожертвований.

Компания Hologic занимается разработкой инновационных медицинских технологий, которые выявляют, диагностируют и лечат различные заболевания у женщин, а также повышают стандарты медицинской помощи во всём мире.