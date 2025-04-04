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Фото: Елена Рыбакина в компании Стефано Вукова готовится к Кубку Билли Джин Кинг

Фото: Елена Рыбакина в компании Стефано Вукова готовится к Кубку Билли Джин Кинг
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Чемпионка Уимблдона-2022 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась кадром в рамках подготовки к Кубку Билли Джин Кинг, который пройдёт в Брисбене (Австралия).

Фото: Stefan Duell

На фото также запечатлены члены команды теннисистки, в том числе скандальный хорватский тренер Стефано Вуков.

В 2024 году Рыбакина объявила о прекращении сотрудничества с хорватским специалистом Стефано Вуковым и оставалась без наставника до старта Итогового турнира WTA, на котором её тренером стал Горан Иванишевич. В январе 2025-го Елена вернула Вукова в свою команду, а позднее стало известно, что Стефано был отстранён от работы в WTA за нарушение кодекса этики. В конце января Рыбакина завершила сотрудничество с Иванишевичем и начала работать с Сангинетти.

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