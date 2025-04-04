Александрова вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне, без проблем обыграв Циньвэнь

26-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). В четвертьфинальном поединке она уверенно обыграла восьмую ракетку мира китаянку Чжэн Циньвэнь. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4.

Встреча теннисисток продлилась 1 час 25 минут. В её рамках Александрова два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Циньвэнь два эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.

За выход в полуфинал турнира в Чарльстоне Александрова сразится с четвёртой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.