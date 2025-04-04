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Александрова вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне, без проблем обыграв Циньвэнь

Александрова вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне, без проблем обыграв Циньвэнь
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26-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). В четвертьфинальном поединке она уверенно обыграла восьмую ракетку мира китаянку Чжэн Циньвэнь. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4.

Чарльстон. 1/4 финала
04 апреля 2025, пятница. 20:10 МСК
Чжэн Циньвэнь
8
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Екатерина Александрова
26
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Встреча теннисисток продлилась 1 час 25 минут. В её рамках Александрова два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Циньвэнь два эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.

За выход в полуфинал турнира в Чарльстоне Александрова сразится с четвёртой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.

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