Екатерина Александрова оценила свою победу над Чжэн Циньвэнь в 1/4 финала Чарльстона

Российская теннисистка 26-я ракетка мира Екатерина Александрова прокомментировала победу над представительницей Китая восьмым номером мирового рейтинга Чжэн Циньвэнь в 1/4 финала турнира WTA-500 в Чарльстоне (США). Россиянка обыграла соперницу со счётом 6:1, 6:4.

«Это точно было нелегко. Даже если в некоторых моментах счёт казался лёгким, думаю, каждая партия была очень сложной и напряжённой. Я знала, что она хорошо подаёт и вообще отличный игрок. Старалась использовать все возможности, которые у меня были. Я довольна сегодняшним матчем и очень рада вернуться в полуфинал», — сказала Александрова в интервью на корте.

В полуфинале соревнований Екатерина Александрова сыграет с американкой Джессикой Пегулой.