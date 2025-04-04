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Екатерина Александрова оценила свою победу над Чжэн Циньвэнь в 1/4 финала Чарльстона

Екатерина Александрова оценила свою победу над Чжэн Циньвэнь в 1/4 финала Чарльстона
Екатерина Александрова
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Российская теннисистка 26-я ракетка мира Екатерина Александрова прокомментировала победу над представительницей Китая восьмым номером мирового рейтинга Чжэн Циньвэнь в 1/4 финала турнира WTA-500 в Чарльстоне (США). Россиянка обыграла соперницу со счётом 6:1, 6:4.

Чарльстон. 1/4 финала
04 апреля 2025, пятница. 20:10 МСК
Чжэн Циньвэнь
8
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Екатерина Александрова
26
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

«Это точно было нелегко. Даже если в некоторых моментах счёт казался лёгким, думаю, каждая партия была очень сложной и напряжённой. Я знала, что она хорошо подаёт и вообще отличный игрок. Старалась использовать все возможности, которые у меня были. Я довольна сегодняшним матчем и очень рада вернуться в полуфинал», — сказала Александрова в интервью на корте.

В полуфинале соревнований Екатерина Александрова сыграет с американкой Джессикой Пегулой.

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