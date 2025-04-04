Екатерина Александрова оценила свою победу над Чжэн Циньвэнь в 1/4 финала Чарльстона
Поделиться
Российская теннисистка 26-я ракетка мира Екатерина Александрова прокомментировала победу над представительницей Китая восьмым номером мирового рейтинга Чжэн Циньвэнь в 1/4 финала турнира WTA-500 в Чарльстоне (США). Россиянка обыграла соперницу со счётом 6:1, 6:4.
Чарльстон. 1/4 финала
04 апреля 2025, пятница. 20:10 МСК
8
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
26
Екатерина Александрова
Е. Александрова
«Это точно было нелегко. Даже если в некоторых моментах счёт казался лёгким, думаю, каждая партия была очень сложной и напряжённой. Я знала, что она хорошо подаёт и вообще отличный игрок. Старалась использовать все возможности, которые у меня были. Я довольна сегодняшним матчем и очень рада вернуться в полуфинал», — сказала Александрова в интервью на корте.
В полуфинале соревнований Екатерина Александрова сыграет с американкой Джессикой Пегулой.
Комментарии
- 4 апреля 2025
-
22:16
-
21:51
-
21:37
-
20:22
-
19:56
-
19:52
-
19:45
-
19:32
-
19:21
-
18:53
-
18:51
-
18:39
-
18:27
-
17:59
-
17:59
-
17:50
-
17:37
-
17:32
-
17:31
-
16:28
-
16:00
-
13:44
-
12:40
-
12:19
-
11:53
-
11:18
-
10:42
-
08:30
-
04:28
-
04:26
-
03:41
-
02:27
-
00:48
- 3 апреля 2025
-
23:22
-
23:03