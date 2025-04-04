ITIA объявило о дисквалификации 5 теннисистов из Франции за организацию договорных матчей

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) объявило о дисквалификации пятерых французских теннисистов за организацию договорных матчей в период с 2017 по 2018 годы.

Санкции коснулись Янника Тиванта (590-я ракетка мира), который был пожизненно отстранён от занятий теннисом за организацию 22 договорных матчей, 16 из которых были его собственными. Ему также назначен штраф в $ 75 тыс.

399-я ракетка мира Томас Брешемье дисквалифицирован на 7,5 лет за организацию 11 договорных матчей. 450-ю ракетку мира Габриэля Пети подвергли санкциям сроком на 6,5 лет за отказ в участии в процессе. Томас Сетоджи (794-й номер рейтинга) был отстранён на 10 лет в том числе за сокрытие коррупционной составляющей, а Уго Добиас (972-я ракетка мира) дисквалифицирован на два года за организацию двух договорных матчей. Они также должны выплатить разные суммы в качестве штрафа.