Циципас: новая глава не стирает старую историю, а дополняет её

Восьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился мудрыми мыслями с поклонниками. Спортсмен опубликовал философское высказывание на своей странице в социальных сетях.

«Новая глава не стирает старую историю, а дополняет её», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

Ранее Циципас стал шестым действующим игроком с титулами всех уровней ATP, не считая турниров «Большого шлема». 1 марта греческий теннисист одержал победу на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

Циципас готовится выступить на турнире категории «Мастерс» в Монте-Карло пройдёт с 6 по 13 апреля. Грек является действующим чемпионом соревнований.