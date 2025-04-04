Анна Калинская не смогла обыграть Софью Кенин в 1/4 финала турнира в Чарльстоне
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Российская теннисистка 33-я ракетка мира Анна Калинская потерпела поражение в матче 1/4 финала турнира WTA-500 в Чарльстоне (США). Обидчицей россиянки стала американка 44-й номер мирового рейтинга Софья Кенин. Счёт — 6:4, 6:3 в пользу американки.
Чарльстон. 1/4 финала
04 апреля 2025, пятница. 21:50 МСК
44
Софья Кенин
С. Кенин
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
33
Анна Калинская
А. Калинская
Матч продолжался 1 час 13 минут. За это время Калинская сумела реализовать один брейк-пойнт из двух возможных, выполнила семь подач навылет и допустила две двойные ошибки. Кенин реализовала три брейк-пойнта из шести, допустила три двойные ошибки и выполнила одну подачу навылет.
В полуфинале соревнований в Чарльстоне Софья Канин сыграет с сильнейшей в противостоянии между соотечественницами Амандой Анисимовой и Эммой Наварро.
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