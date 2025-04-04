Анна Калинская не смогла обыграть Софью Кенин в 1/4 финала турнира в Чарльстоне

Российская теннисистка 33-я ракетка мира Анна Калинская потерпела поражение в матче 1/4 финала турнира WTA-500 в Чарльстоне (США). Обидчицей россиянки стала американка 44-й номер мирового рейтинга Софья Кенин. Счёт — 6:4, 6:3 в пользу американки.

Матч продолжался 1 час 13 минут. За это время Калинская сумела реализовать один брейк-пойнт из двух возможных, выполнила семь подач навылет и допустила две двойные ошибки. Кенин реализовала три брейк-пойнта из шести, допустила три двойные ошибки и выполнила одну подачу навылет.

В полуфинале соревнований в Чарльстоне Софья Канин сыграет с сильнейшей в противостоянии между соотечественницами Амандой Анисимовой и Эммой Наварро.