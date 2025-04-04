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Анна Калинская не смогла обыграть Софью Кенин в 1/4 финала турнира в Чарльстоне

Анна Калинская не смогла обыграть Софью Кенин в 1/4 финала турнира в Чарльстоне
Анна Калинская
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Российская теннисистка 33-я ракетка мира Анна Калинская потерпела поражение в матче 1/4 финала турнира WTA-500 в Чарльстоне (США). Обидчицей россиянки стала американка 44-й номер мирового рейтинга Софья Кенин. Счёт — 6:4, 6:3 в пользу американки.

Чарльстон. 1/4 финала
04 апреля 2025, пятница. 21:50 МСК
Софья Кенин
44
США
Софья Кенин
С. Кенин
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Анна Калинская
33
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Матч продолжался 1 час 13 минут. За это время Калинская сумела реализовать один брейк-пойнт из двух возможных, выполнила семь подач навылет и допустила две двойные ошибки. Кенин реализовала три брейк-пойнта из шести, допустила три двойные ошибки и выполнила одну подачу навылет.

В полуфинале соревнований в Чарльстоне Софья Канин сыграет с сильнейшей в противостоянии между соотечественницами Амандой Анисимовой и Эммой Наварро.

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