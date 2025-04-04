Тим: у Зверева слишком блестящая карьера, чтобы так и не выиграть турнир «Большого шлема»

Чемпион US Open — 2020, бывшая третья ракетка мира австриец Доминик Тим высказался о перспективах второй ракетки мира Александра Зверева завоевать турнир «Большого шлема».

«Надеюсь, что Зверев сможет выиграть турнир «Большого шлема». У него слишком блестящая карьера, чтобы так и не добиться успеха. Все говорили, что без «Большой тройки» победить будет легче, но чтобы сделать это сегодня, нужно обыграть Синнера или Алькараса, а то и обоих. Сегодня их трудно победить, как в своё время Джоковича и Федерера», — приводит слова Тима журналист Джованни Пелаззо.

Напомним, Зверев трижды выходил в финалы турниров «Большого шлема», но ни разу не смог выиграть заветный титул.