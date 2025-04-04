Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мария Саккари — о травме: было очень приятно взять отпуск

Мария Саккари — о травме: было очень приятно взять отпуск
Мария Саккари
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая третья ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари рассказала об ощущениях после возвращения в тур. Спортсменка завершила сезон-2024 досрочно, в октябре из-за травмы плеча.

«Я счастлива, что здорова, это самое главное. Я упала в рейтинге и мне нужно вернуться на прежний уровень. Не только потому, что я хочу снова стать теннисисткой из топ-10, но и потому, что мне достаются неудачные жеребьёвки, так как я не являюсь сеяной. Но в то же время, если я хочу пройти дальше в турнире, мне придётся побеждать этих (сильных) игроков, независимо от того, в каком раунде они играют.

Но в то же время было очень приятно взять отпуск. Просто жить нормальной жизнью и не путешествовать каждую неделю — это потрясающе. Очевидно, что мой теннис в начале сезона был не на высоте, хоть я и возлагала большие надежды, но очень скоро поняла, что для этого нужно время», — сказала Саккари в интервью The Second Serve.

Материалы по теме
Екатерина Александрова оценила свою победу над Чжэн Циньвэнь в 1/4 финала Чарльстона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android