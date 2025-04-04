Мария Саккари — о травме: было очень приятно взять отпуск

Бывшая третья ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари рассказала об ощущениях после возвращения в тур. Спортсменка завершила сезон-2024 досрочно, в октябре из-за травмы плеча.

«Я счастлива, что здорова, это самое главное. Я упала в рейтинге и мне нужно вернуться на прежний уровень. Не только потому, что я хочу снова стать теннисисткой из топ-10, но и потому, что мне достаются неудачные жеребьёвки, так как я не являюсь сеяной. Но в то же время, если я хочу пройти дальше в турнире, мне придётся побеждать этих (сильных) игроков, независимо от того, в каком раунде они играют.

Но в то же время было очень приятно взять отпуск. Просто жить нормальной жизнью и не путешествовать каждую неделю — это потрясающе. Очевидно, что мой теннис в начале сезона был не на высоте, хоть я и возлагала большие надежды, но очень скоро поняла, что для этого нужно время», — сказала Саккари в интервью The Second Serve.