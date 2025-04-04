Мария Саккари заявила, что не ценила время, когда она была третьей ракеткой мира

Бывшая третья ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари рассказала, что не ценила время, когда входила в топ-10 сильнейших в туре.

— Часто люди, особенно болельщики или СМИ, фокусируются на том, чего игроки не добились.

— Конечно.

— А у вас в голове иногда бывает такое, когда вы думаете: «Боже мой, я не...»

— … не выиграла «Шлем».

— не выиграла «Шлем». Вместо того чтобы думать: «Вау, я три года входил в топ-10».

— Думаю, время отдыха помогло мне это осознать. Очевидно, что, когда ты на подъёме и просто идёшь неделя за неделей, ты начинаешь забывать об этом. Ты просто хочешь большего и у тебя не хватает времени, чтобы просто выйти из той ситуации, из того фильма, в котором ты снимаешься, и увидеть реальную картину. Поэтому я дома была с друзьями, парнем, семьёй. Знаете, я не завидовала другим девочкам, которые играли, потому что была счастлива в моменте. Я была счастлива, что у меня есть свободное время, которое я искала последние несколько лет, — сказала Саккари в интервью The Second Serve.