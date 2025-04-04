«Всегда найдут, что сказать». Мария Саккари высказалась о хейтерах

Греческая теннисистка третья ракетка мира Мария Саккари рассказала о своём отношении к высказываниям хейтеров.

— Как справляетесь с тем, что люди в теннисе говорят, что вы должны больше выигрывать?

— Знаете, люди всегда найдут, что сказать. Например, даже если я вернусь в пятёрку лучших, они скажут: «Хорошо, но у неё нет «Большого шлема». Или «Она никогда не выходила дальше полуфинала «Большого шлема». И даже если вы выиграете, они скажут: «Да, но она [не выиграла] «ТБШ» на травяном корте» или что-то в этом роде.

Вы знаете это, потому что постоянно следите за СМИ. Если кто-то хочет что-то сказать, он всегда это сделает. Например, есть негативные комментарии о Джоковиче. Что ещё этот парень должен доказать? Просто таков мир, в котором мы сейчас живем. Поэтому мы должны принять это и просто продолжать своё дело, — сказала Саккари в интервью The Second Serve.