Томми Пол вышел в полуфинал турнира в Хьюстоне, разобравшись с 200-й ракеткой мира Смитом
Поделиться
Американский теннисист 13-я ракетка мира Томми Пол одержал уверенную победу в матче 1/4 финала турнира АТР-250 в Хьюстоне (США). Он переиграл соотечественника 200-ю ракетку мира Колтона Смита со счётом 6:1, 7:6 (7:1).
Хьюстон. 1/4 финала
04 апреля 2025, пятница. 22:50 МСК
13
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 1
200
Колтон Смит
К. Смит
Встреча продолжалась 1 час 28 минут. За это время Полу удалось реализовать три брейк-пойнта из семи и выполнить три подачи навылет. Он также допустил две двойные ошибки. Смит также допустил две двойные ошибки и выполнил два эйса. Он не смог реализовать три брейк-пойнта.
В полуфинале соревнований на грунте Томми Пол сыграет с соотечественником Дженсоном Бруксби. Бывшая 33-я ракетка мира в 1/4 финала оказался сильнее Александра Ковачевича.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 апреля 2025
-
01:00
-
00:45
-
00:30
-
00:22
-
00:18
- 4 апреля 2025
-
23:54
-
23:34
-
23:26
-
23:18
-
23:02
-
22:47
-
22:16
-
21:51
-
21:37
-
20:22
-
19:56
-
19:52
-
19:45
-
19:32
-
19:21
-
18:53
-
18:51
-
18:39
-
18:27
-
17:59
-
17:59
-
17:50
-
17:37
-
17:32
-
17:31
-
16:28
-
16:00
-
13:44
-
12:40
-
12:19