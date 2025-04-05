Томми Пол вышел в полуфинал турнира в Хьюстоне, разобравшись с 200-й ракеткой мира Смитом

Американский теннисист 13-я ракетка мира Томми Пол одержал уверенную победу в матче 1/4 финала турнира АТР-250 в Хьюстоне (США). Он переиграл соотечественника 200-ю ракетку мира Колтона Смита со счётом 6:1, 7:6 (7:1).

Встреча продолжалась 1 час 28 минут. За это время Полу удалось реализовать три брейк-пойнта из семи и выполнить три подачи навылет. Он также допустил две двойные ошибки. Смит также допустил две двойные ошибки и выполнил два эйса. Он не смог реализовать три брейк-пойнта.

В полуфинале соревнований на грунте Томми Пол сыграет с соотечественником Дженсоном Бруксби. Бывшая 33-я ракетка мира в 1/4 финала оказался сильнее Александра Ковачевича.