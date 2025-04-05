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Томми Пол вышел в полуфинал турнира в Хьюстоне, разобравшись с 200-й ракеткой мира Смитом

Томми Пол вышел в полуфинал турнира в Хьюстоне, разобравшись с 200-й ракеткой мира Смитом
Томми Пол
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Американский теннисист 13-я ракетка мира Томми Пол одержал уверенную победу в матче 1/4 финала турнира АТР-250 в Хьюстоне (США). Он переиграл соотечественника 200-ю ракетку мира Колтона Смита со счётом 6:1, 7:6 (7:1).

Хьюстон. 1/4 финала
04 апреля 2025, пятница. 22:50 МСК
Томми Пол
13
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
1 		6 1
         
Колтон Смит
200
США
Колтон Смит
К. Смит

Встреча продолжалась 1 час 28 минут. За это время Полу удалось реализовать три брейк-пойнта из семи и выполнить три подачи навылет. Он также допустил две двойные ошибки. Смит также допустил две двойные ошибки и выполнил два эйса. Он не смог реализовать три брейк-пойнта.

В полуфинале соревнований на грунте Томми Пол сыграет с соотечественником Дженсоном Бруксби. Бывшая 33-я ракетка мира в 1/4 финала оказался сильнее Александра Ковачевича.

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