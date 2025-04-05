«Я думал, что проиграю». Надаль вспомнил финал AO-2022, в котором уступал Медведеву

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль вспомнил финал Открытого чемпионата Австралии — 2022 с Даниилом Медведевым.

Тогда россиянин вёл по сетам 2:0, но испанец переломил ход встречи. Во время игры один из австралийских прогнозистов давал лишь 4% на победу Надаля.

«Я думал, что проиграю, но было очень важно не дать волю. Я был игроком, который имеет хороший самоконтроль. Не разочаровывался на корте, и принятие каких-то вещей позволяло мне находить решения. За эти 4% стоило бороться. Это всегда было моей точкой зрения», — приводит слова Надаля AS.