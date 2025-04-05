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Пегула — о победе над Коллинз: почувствовала облегчение, когда она пропустила пару мячей

Пегула — о победе над Коллинз: почувствовала облегчение, когда она пропустила пару мячей
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Американская теннисистка четвёртая ракетка мира Джессика Пегула прокомментировала победу над 22-й ракеткой мира Даниэль Коллинз в четвертьфинале турнира WTA-500 в Чарльстоне (США). Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:3, 6:0.

Чарльстон. 1/4 финала
04 апреля 2025, пятница. 18:10 МСК
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		3 0
         
Даниэль Коллинз
22
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз

«К счастью, каким-то образом мне удалось взять себя в руки во втором сете и показать хороший теннис. Даже не знаю, разволновалась ли я. Просто почувствовала облегчение, когда она пропустила пару мячей. Старалась разнообразить игру, добавляла дроп-шоты и другие удары», — приводит слова Пегулы пресс-служба WTA.

В 1/2 финала соревнований в Чарльстоне Джессика Пегула сыграет с россиянкой Екатериной Александровой.

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