Пегула — о победе над Коллинз: почувствовала облегчение, когда она пропустила пару мячей

Американская теннисистка четвёртая ракетка мира Джессика Пегула прокомментировала победу над 22-й ракеткой мира Даниэль Коллинз в четвертьфинале турнира WTA-500 в Чарльстоне (США). Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:3, 6:0.

«К счастью, каким-то образом мне удалось взять себя в руки во втором сете и показать хороший теннис. Даже не знаю, разволновалась ли я. Просто почувствовала облегчение, когда она пропустила пару мячей. Старалась разнообразить игру, добавляла дроп-шоты и другие удары», — приводит слова Пегулы пресс-служба WTA.

В 1/2 финала соревнований в Чарльстоне Джессика Пегула сыграет с россиянкой Екатериной Александровой.