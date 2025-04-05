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Тейлор Фриц снялся с «Мастерса» в Монте-Карло

Тейлор Фриц снялся с «Мастерса» в Монте-Карло
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Четвёртая ракетка мира американец Тейлор Фриц пропустит грунтовый турнир, категории «Мастерс», который пройдёт в Монте-Карло. Теннисист снялся с соревнований из-за повреждения.

«Мастерс» в Монте-Карло пройдёт с 6 по 13 апреля. Его действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас, в активе которого уже три титула на данном турнире.

Ранее Фриц добрался до полуфинала турнира категории «Мастерс» в Майами (США). В поединке за выход в финал он потерпел поражение от 24-й ракетки мира чеха Якуба Меншика. Встреча завершилась со счётом 6:7, 6:4, 6:7. 19-летний Меншик стал чемпионом турнира, в финале обыграв Джоковича.

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