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Александрова высказалась о своей сопернице по полуфиналу турнира в Чарльстоне

Александрова высказалась о своей сопернице по полуфиналу турнира в Чарльстоне
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Российская теннисистка 26-я ракетка мира Екатерина Александрова высказалась о предстоящей встрече с американкой Джессикой Пегулой в полуфинале турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

«Это будет очень сложно, потому что она очень последовательная и стабильная. С этим трудно что-то сделать», — приводит слова Александровой пресс-служба WTA.

В четвертьфинале турнира в Чарльстоне Екатерина Александрова одержала победу над представительницей Китая восьмым номером мирового рейтинга Чжэн Циньвэнь. Россиянка обыграла соперницу со счётом 6:1, 6:4. Действующей чемпионкой турнира является американка Даниэль Коллинз.

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