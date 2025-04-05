Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Аманда Анисимова — Эмма Наварро, результат матча 5 апреля 2025, счет 2:0 (7:5, 7:6 (7:1)), 1/4 финала WTA-500 в Чарльстоне

Аманда Анисимова победила Эмму Наварро и вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Чарльстоне
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 4 на 5 апреля мск на грунтовом турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США, штат Южная Каролина) завершился четвертьфинальный матч в женском одиночном разряде между 16-й ракеткой мира Амандой Анисимовой из США (восьмой посев) и 11-й в рейтинге WTA американкой Эммой Наварро (четвёртый посев). Встреча закончилась победой Анисимовой в двух сетах — 7:5, 7:6 (7:1).

Чарльстон. 1/4 финала
05 апреля 2025, суббота. 01:10 МСК
Аманда Анисимова
16
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7 7
5 		6 1
         
Эмма Наварро
11
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

Продолжительность матча составила 2 часа 1 минуту. Анисимова дважды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. Наварро выполнила два эйса при четырёх двойных ошибках и выиграла за матч 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных.

В полуфинале турнира WTA-500 в Чарльстоне Аманда Анисимова сыграет с 44-й в мировом рейтинге американкой Софьей Кенин.

Календарь WTA-500 в Чарльстоне
Турнирная сетка WTA-500 в Чарльстоне

Видео: Теннис: главные события 2025 года

Материалы по теме
Аманда Анисимова обыграла Юлию Путинцеву и вышла в 1/4 финала турнира в Чарльстоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android