Аманда Анисимова победила Эмму Наварро и вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Чарльстоне

В ночь с 4 на 5 апреля мск на грунтовом турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США, штат Южная Каролина) завершился четвертьфинальный матч в женском одиночном разряде между 16-й ракеткой мира Амандой Анисимовой из США (восьмой посев) и 11-й в рейтинге WTA американкой Эммой Наварро (четвёртый посев). Встреча закончилась победой Анисимовой в двух сетах — 7:5, 7:6 (7:1).
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Продолжительность матча составила 2 часа 1 минуту. Анисимова дважды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. Наварро выполнила два эйса при четырёх двойных ошибках и выиграла за матч 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных.
В полуфинале турнира WTA-500 в Чарльстоне Аманда Анисимова сыграет с 44-й в мировом рейтинге американкой Софьей Кенин.
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